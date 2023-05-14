Топ-10 неожиданных способов применения соли: ФАН собрал действенные лайфхаки для жизни

Соль — не просто усилитель вкуса, но и уникальный природный консервант и антисептик. Применение соли в быту не ограничивается исключительно кухней: многие с ее помощью даже «чистят карму». ФАН собрал в Сети распространенные и действенные лайфхаки, которые сделают повседневную жизнь немного проще и дешевле.
Соль при уборке
Для удаления запахов из кухонной мойки или слива в душе, засыпьте полпачки соли и залейте ее стаканом горячей воды. Оставьте на ночь. Повторяйте процедуру один-два раза в месяц.
Помыть холодильник можно концентрированным раствором соли и минеральной воды. Затем насухо вытереть. Вместе с раствором уйдет не только грязь, но и большинство посторонних запахов.
Ржавчину с кафеля или санфаянса будет проще удалить, если натереть ее смесью соли и лимонного сока (либо 9%-го уксуса). Когда состав высохнет, можно аккуратно отполировать место мягкой тканью.
Соль при стирке
Если во время трапезы на одежду случайно попала жирная еда, соус, бульон, пятно от них сразу же посыпьте солью, слегка потрите испачканное место и дайте высохнуть до корочки. После остатки соли можно смахнуть (не ломая образовавшийся солевой «панцирь»). Дома постирайте вещь как обычно с любым хорошим порошком. Жирного пятна не останется — вещь спасена!
Разводы от пота и дезодорантов легче отстирать, если перед стиркой засыпать их солью и немного смочить, не смывая ее. Через час обработанные места следует застирать вручную крепким солевым раствором (четыре столовые ложки с горкой на литр едва теплой воды). После такой обработки вещь можно отправлять в стирку как обычно.
Если новый предмет гардероба наводит на подозрения, что он может краситься и линять при стирке, то перед первой ноской вымочите вещь в крепко соленой холодной воде (примерно одна столовая ложка на литр). Раствора должно быть достаточно много, чтобы вещь была утоплена полностью. Выдержать в таком виде в течение суток, затем хорошо отжать, расправить и высушить, а затем прогладить. После такой обработки вещь будет линять гораздо меньше и дольше сохранит цвет.
Соль при готовке
Зелень, листья салата, одуванчика и т.д. можно избавить от горечи, вымочив в крепком растворе соли (одна столовая ложка на литр). Заодно состав прогонит всех насекомых. Обычно достаточно выдержать 8-12 часов, раствор за это время нужно сменить два-три раза.
Сходным способом вымачивают грибы перед засолкой. Многие солонухи горчат (горькушки, волнушки, серушки и т.д.) и могут испортить все удовольствие от заготовки на зиму. Поэтому прежде чем приступить к солению, грибы надо почистить от лесной грязи и сора, промыть и залить раствором соли (растворить примерно одну столовую ложку в литре воды), поставить в холодное место. Вымачивание длится двое суток, при этом каждые 12 часов раствор сливают, грибы промывают холодной проточной водой и заливают свежим составом. После такой обработки можно приступать к засолке по вашему рецепту.
Неожиданное применение соли
Пачка обычной поваренной соли в картонной коробке хорошо вытягивает влагу из салона автомобиля. Просто положите ее, не распечатывая, на торпеду, и стекла будут меньше запотевать. Правда, стоит учесть, что ионы соли остаются в машине и могут вредить металлическим деталям. Поэтому соль не стоит возить с собой постоянно — только в сырой и прохладный период. Когда погода наладится, лучше уносить пачку в дом.
Тонкие дорожки из мелкой соли вдоль порогов, плинтусов и у подножия кухонных столов придутся не по душе мелким муравьям. При этом не навредят домашним животным, если те решат продегустировать посыпку.
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