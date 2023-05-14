Топ-10 неожиданных способов применения соли: ФАН собрал действенные лайфхаки для жизни

Если новый предмет гардероба наводит на подозрения, что он может краситься и линять при стирке, то перед первой ноской вымочите вещь в крепко соленой холодной воде (примерно одна столовая ложка на литр). Раствора должно быть достаточно много, чтобы вещь была утоплена полностью. Выдержать в таком виде в течение суток, затем хорошо отжать, расправить и высушить, а затем прогладить. После такой обработки вещь будет линять гораздо меньше и дольше сохранит цвет.