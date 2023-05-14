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Директор «Ленкома» Варшавер сообщил об улучшении состояния режиссера Панфилова

Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» Варшавер сообщил об улучшении состояния режиссера Панфилова

Состояние здоровья госпитализированного с инсультом режиссера Глеба Панфилова улучшилось, сообщил ТАСС директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Варшавер рассказал, что народный артист РСФСР уже узнает сына, который находится рядом с ним в медучреждении. Панфилов подает знаки, которые дают надежду на его скорейшее выздоровление, отметил он.

По словам руководителя «Ленкома», по сравнению с тем состоянием, в котором режиссера госпитализировали, сейчас все намного лучше. Варшавер назвал это радостным событием.

Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали 11 мая в Москве с инсультом головного мозга.
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