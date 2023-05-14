Директор «Ленкома» Варшавер сообщил об улучшении состояния режиссера Панфилова

Состояние здоровья госпитализированного с инсультом режиссера Глеба Панфилова улучшилось, сообщил ТАСС директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Варшавер рассказал, что народный артист РСФСР уже узнает сына, который находится рядом с ним в медучреждении. Панфилов подает знаки, которые дают надежду на его скорейшее выздоровление, отметил он.
По словам руководителя «Ленкома», по сравнению с тем состоянием, в котором режиссера госпитализировали, сейчас все намного лучше. Варшавер назвал это радостным событием.
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали 11 мая в Москве с инсультом головного мозга.