Сергей Кириенко и участники турслета «Маевка» развернули российский флаг на вершине Машука

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко вместе с другими участниками туристического мероприятия «Маевка. Больше, чем путешествие» развернул огромный российский флаг на вершине горы Машук в Кавказских Минеральных Водах.
В турслете приняли участие и глава Ставропольского края Владимир Владимиров, а также официальные лица Москвы, Алтайского края, Рязанской области и других регионов России.
«Здесь собрались люди, команды, у каждой из которых очень интересные и увлекательные туристические проекты, которые популяризируют и делают доступными для всех пешие походы по нашей большой стране, — передает слова Кириенко правительства региона.
Политик ранее анонсировал проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2024 году. Он предложил провести мероприятие на базе федеральной территории «Сириус».