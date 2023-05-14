Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в воскресенье

Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 19 градусов ожидает жителей Москвы в воскресенье. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что на большей части столичного региона погода будет обусловлена влиянием скандинавского антициклона. Его северо-восточные ветры принесут прохладу.
В столице наблюдается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе — 17-19 градусов, по Подмосковью — плюс 15-20 градусов.
Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, реюмировал Тишковец.
Ранее сообщалось, что температура в Центральной России в середине следующей недели достигнет летних значений.