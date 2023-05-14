Блогер Блиновская во время ареста продолжает продавать свои инфопродукты

Блогерша Елена Блиновская продолжает зарабатывать на своих проектах, несмотря на домашний арест. На ее сайте до сих пор можно сыграть в онлайн-игру «Путь желаний», цена на участие варьируется от 10 до 285 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, этот факт возмутил общественников. Представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить блогера и ее команду на нарушения и заблокировать их аккаунты в социальных сетях.
Сотрудники Блиновской сообщили, что онлайн-мероприятие «Путь желаний» состоится 21 мая, имена ведущих не уточнялись. Поучаствовать можно будет за денежное пожертвование.
Ранее отец блогерши Олег Останин заявил, что готов сесть в тюрьму вместо дочери. Он уверен, что ее подставили.