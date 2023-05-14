Блогер Блиновская во время ареста продолжает продавать свои инфопродукты

Блогерша Елена Блиновская продолжает зарабатывать на своих проектах, несмотря на домашний арест. На ее сайте до сих пор можно сыграть в онлайн-игру «Путь желаний», цена на участие варьируется от 10 до 285 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.