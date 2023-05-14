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В Ленобласти мальчик выстрелил в живот сверстнице из пневматического ружья

Происшествия
В Ленобласти мальчик выстрелил в живот сверстнице из пневматического ружья

В Ломоносовском районе Ленинградской области мальчик выстрелил в сверстницу из пневматического ружья, информирует портал 78.ru.

Происшествие случилось в поселке Виллози. Мужчина в гараже нашел пневматическое ружье и отдал его своей дочери и ее друзьям. Один из мальчиков взял оружие и прицелился в металлическую бочку. Он выстрелил и попал в проходившую мимо девочку.

Ребенка госпитализировали с повреждением правой почки, печени и кровотечением в брюшной полости. На данный момент девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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