Вокалистка группы Che Черенцова рассказала, что ей пришлось начинать карьеру с нуля из-за ссоры с Пугачевой

Вокалистка группы Che Виктория Черенцова рассказала о том, как сбежавшая певица Алла Пугачева уничтожила ее карьеру. Она заявила, что после действий Примадонны ей пришлось заново завоевывать популярность.
Известная исполнительница заметила Черенцову после вирусного ролика с песней «Родина». Песни коллектива Che появились в эфире радио «Алла», а сама звезда вскоре пригласила вокалистку на «Рождественские встречи».
В 2010 году группа распалась, о Черенцовой многие забыли. Она решила снова обратиться к Пугачевой, и та предложила ей покровительство. В рамках одного из шоу артистка выступила с песней и выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива».
«Я заранее обговорила это с главным режиссером, но не предупредила Аллу Борисовну. Я вышла, спела, а после песни сказала то, что сказала», – объяснила звезда в интервью передаче «Однажды…» на НТВ, подчеркнув, что после этого долгое время не могла вернуться на сцену.
Сейчас Черенцова добилась успеха. В 2021 она выпустила пятый альбом, а годом ранее концерты исполнительницы проходили при полном аншлаге.
Стоит отметить, что ранее Пугачева резко негативно высказалась о проведении Россией специальной военной операции на Украине. По мнению полковника запаса Игоря Коротченко, таким образом она унизила и предала русских.