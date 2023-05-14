Вокалистка группы Che Черенцова рассказала, что ей пришлось начинать карьеру с нуля из-за ссоры с Пугачевой

В 2010 году группа распалась, о Черенцовой многие забыли. Она решила снова обратиться к Пугачевой, и та предложила ей покровительство. В рамках одного из шоу артистка выступила с песней и выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива».