Непростой шаг: как США манипулируют ЕС в вопросе изъятия замороженных российских активов

В Евросоюзе изучают возможность использования замороженных активов РФ в интересах Украины. При этом ЕС должен держаться в соответствующих правовых рамках, которые не позволяют необоснованно конфисковывать средства. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в ходе брифинга, проходившего в Брюсселе 11 мая.
«На данной стадии замороженные активы частных лиц и организаций, внесенных в санкционные списки Европейского Союза, составляют в ЕС около 24,1 млрд евро. Ограничительные меры предписывают замораживание активов, но они не позволяют их просто конфисковывать. Для этого нет юридической базы», – заявил пресс-секретарь.
Кроме того, министр юстиции США Меррик Гарленд объявил, что завершил первый перевод конфискованных российских активов в размере 5,3 млн долларов, изъятых со счетов бизнесмена Константина Малофеева. Согласно официальному заявлению, денежные средства будут направлены на помощь в восстановлении Украины.
Французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко считает, что это сильный сигнал, посланный европейцам, которые до сих пор не решились делать столь непростой для них шаг. Соответствующим мнением эксперт поделилась в беседе с корреспондентом ФАН.
«Этим заявлением представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд подчеркивает работу, проводимую европейскими институтами, чтобы следовать по пути, проложенному Соединенными Штатами. Однако вопрос правовой основы остается деликатным, и европейцы это прекрасно понимают. Собирают ли они положить конец праву собственности, являющемуся одной из основ западной либеральной системы, и тем самым откажутся от того, на чем строилась Европа с XIX века? Это действительно такая высокая цена, которую приходится платить за принадлежность к Атлантической оси», – считает Карин Беше-Головко.
Ранее депутат Дмитрий Белик оценил заявление Виганда об изъятии замороженных российских активов.