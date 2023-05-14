Непростой шаг: как США манипулируют ЕС в вопросе изъятия замороженных российских активов

В Евросоюзе изучают возможность использования замороженных активов РФ в интересах Украины. При этом ЕС должен держаться в соответствующих правовых рамках, которые не позволяют необоснованно конфисковывать средства. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в ходе брифинга, проходившего в Брюсселе 11 мая.