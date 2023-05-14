В Тюменской области успешно прооперировали беременную женщину с аппендицитом

Беременная женщина из Тюменской области с аппендицитом пережила операцию. Как сообщили в местной больнице, манипуляция прошла успешно.
Жительница Нижнетавдинского района почувствовала резкую боль в области живота. После обращения за медицинской помощью у нее диагностировали аппендицит.
Медработники отметили, что лапароскопическая процедура заняла у них сорок минут. При этом беременность женщины «доставила некоторые неудобства, но все прошло стандартно».
Врачам удалось сохранить плод. После операции за россиянкой наблюдают хирург и акушер-гинеколог.
Некоторые заболевания у беременных могут негативно сказаться на здоровье ребенка. По мнению врача Ольги Мироновой, такой эффект может последовать после простуды или ОРВИ.