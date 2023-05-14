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Володин устроил опрос о запрете работы незаконных «наливаек» в продуктовых магазинах

Общество
Володин устроил опрос о запрете работы незаконных «наливаек» в продуктовых магазинах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин узнал мнение граждан о продаже алкоголя в магазинах, расположенных в жилых зданиях. Соответствующий опрос политик опубликовал в Telegram-канале.

Володин предложил подписчикам высказаться о запрете работы так называемых «наливаек» — продуктовых магазинах, в которых в ночное время можно купить разливной алкоголь.

«Днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — спросил Володин.

Большинство согласились с введением такого запрета — за него проголосовали больше 80% из 30 тысяч проголосовавших. Десятая часть участников высказалась против ограничений.

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