Володин устроил опрос о запрете работы незаконных «наливаек» в продуктовых магазинах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин узнал мнение граждан о продаже алкоголя в магазинах, расположенных в жилых зданиях. Соответствующий опрос политик опубликовал в Telegram-канале.
Володин предложил подписчикам высказаться о запрете работы так называемых «наливаек» — продуктовых магазинах, в которых в ночное время можно купить разливной алкоголь.
«Днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — спросил Володин.
Большинство согласились с введением такого запрета — за него проголосовали больше 80% из 30 тысяч проголосовавших. Десятая часть участников высказалась против ограничений.
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