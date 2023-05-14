Тренер «ПСЖ» Гальтье заговорил о наследии Месси после освистывания аргентинца болельщиками

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье оценил сотрудничество с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Его слова приводит RMC Sport.
13 мая фанаты «ПСЖ» освистали нападающего перед игрой с «Аяччо» в рамках чемпионата Франции.
После этого Гальтье заявил журналистам, что Месси является лучшим игроком в истории футбола. Тренер на протяжении десяти месяцев наслаждается работой с аргентинцем.
«Мы должны наслаждаться, пока он с нами, чтобы люди по достоинству оценили его путь и то, что он способен делать на поле», — сказал наставник парижан.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» стал худшим игроком в матче против «Аяччо» с оценкой 4/10.