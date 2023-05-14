В Сочи предупредили о массовом произрастании смертельно опасных для человека грибов

Массовое произрастание решеточника красного — краснокнижного ядовитого гриба, — зафиксировано в Сочи. Подобное явление наблюдается впервые, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.
Специалисты прежде не отмечали массового скопления этой редкой разновидности грибов. Зачастую появлялись один или два экземпляра, однако, чтобы они распространялись ковром, — такого не было, предупредила Солтани.
«У нас это впервые, это достаточно редкое событие», — цитирует специалиста РИА Новости.
Причинами массового роста грибов называют высокую влажность, туманы и умеренно теплую погоду на курорте. Для решеточника красного характерны необычная форма и яркий окрас. В нем также таится большое количество токсинов, которые несут для человека смертельную опасность.
Ученые ранее обнаружили еще одну особенность фотосинтеза. Оказалось, что он работает не так, как считалось прежде. Об открытии рассказала биохимик Дженни Чжан.