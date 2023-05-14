Российские военные предотвратили ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» сорвали попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию на передовых позициях на Купянском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Российской армией были сорваны две попытки ротации ВСУ на передовых позициях. Их пытались провести в районе населенных пунктов Берестовое и Каменка.
Зыбинский указал, что в ходе боевых действий на Купянском направлении российские военные уничтожили самоходную гаубицу производства М109 Paladin. Ее ликвидировали в районе населенного пункта Песчаное.
Кроме того, были уничтожены два минометных расчета возле Степовой Новоселовке и Кисловке. Также расчеты комплекса «Тор-М2» взорвали два разведывательных украинских беспилотника «Фурия».
Ранее в Харькове после взрывов получил повреждения объект транспортной инфраструктуры.