Армия киевского режима использует гражданское население для провокаций и защиты от обстрелов.
Штурмовики ЧВК «Вагнер» эвакуировали еще одну группу мирных жителей Бахмута (Артемовска), заблокированных в подвале дома Вооруженными силами Украины (ВСУ). Подробности об этом РИА Новости рассказал один из спасенных гражданских Олег Корнеев.
«У нас там возле подвала кучка угля была, мы туда на свой страх и риск ходили — угля хоть полведра набрать и назад. И ребята выскочили за углем, а рядом мина лежит», — сказал Корнеев.
Это обстоятельство поставило мирных граждан в безвыходное положение и могло обернуться их гибелью, однако ситуацию изменило прибытие туда «вагнеровцев». Тем пришлось разрушить часть укрытия, чтобы безопасно вызволить людей.
«Сначала мы услышали голос: "Живые кто есть?", причем русский язык. Но мы не поверили этому. А потом они предупредили, молодцы: "Ребята, давайте уходите в одну сторону подвала, эту сторону мы сейчас будем подрывать, сделаем вам проход, чтобы вы могли вылезти"», — рассказывает спасенный житель Бахмута.
По словам Олега Корнеева, он и его близкие последовали указаниям российских штурмовиков, что и позволило гражданским выбраться. Кроме того, впоследствии бойцы ЧВК «Вагнер» разминировали весь дом и выяснили, что оставленная ВСУ ловушка могла быть приведена в действие дистанционно.
Об эвакуации большой группы гражданских с детьми также накануне рассказывал военкор Александр Симонов. По его данным, выводить мирных жителей было сложно из-за высокой интенсивности обстрелов с украинской стороны. Впрочем, это является обыденной ситуацией для «музыкантов», отдающих приоритет спасению людей. В случаях, когда ожидание затишья становится невозможным, «вагнеровцы» перемещают людей в безопасные места, фактически прикрывая их собой.