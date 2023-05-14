Бойцы ЧВК Вагнер спасли мирных граждан из заминированного ВСУ подвала в Бахмуте

Об эвакуации большой группы гражданских с детьми также накануне рассказывал военкор Александр Симонов. По его данным, выводить мирных жителей было сложно из-за высокой интенсивности обстрелов с украинской стороны. Впрочем, это является обыденной ситуацией для «музыкантов», отдающих приоритет спасению людей. В случаях, когда ожидание затишья становится невозможным, «вагнеровцы» перемещают людей в безопасные места, фактически прикрывая их собой.