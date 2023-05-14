Возможны серьезные последствия: врач Гоев назвал главные правила обработки раны после укуса или пореза

Однако перед обращением к врачу человеку может потребоваться первая помощь. Специалист рассказал, что в первую очередь необходимо обработать кожный покров вокруг раны антисептиком (желательно спиртовым). При подобных травмах повреждаются подкожные сосуды, из-за чего нередко наблюдаются кровотечения. Для того, чтобы остановить кровь, необходимо место раны прижать марлевой салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода. Чаще всего этого достаточно для того, чтобы остановить кровотечение. Следующим шагом будет промывание раны 3% раствором Н2О2 (перекиси водорода). После чего рану необходимо осушить и наложить на нее марлевую повязку с раствором антисептика.