Возможны серьезные последствия: врач Гоев назвал главные правила обработки раны после укуса или пореза

Укус агрессивной собаки, неудачное падение или доска с гвоздями, лежащая на земле – все это может стать причиной травмы кожного покрова человека и ее малоприятных последствий.
Кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рассказал корреспонденту ФАН, какие травмы можно получить во время прогулок по городу, парку или лесу.
«Люди, которых укусила собака, часто переживают по поводу того, что на теле останется шрам на всю жизнь, а о других опасностях даже не задумываются. Между тем, укус собаки может быть крайне опасным для здоровья. Укусившая человека собака может болеть и являться носителем вируса бешенства, который быстро проникает в головной мозг, разрушает нервные стволы и приводит к смертельному исходу», – объяснил Александр Гоев.
Для того, чтобы избежать серьезных последствий укуса, нужно знать правила оказания первой помощи. Врач рассказал, что укушенный участок на теле нужно промыть не просто водой, а каким-либо раствором с дезинфицирующими свойствами. Затем необходимо обработать рану перекисью водорода, а кожу около возле нее смазать йодом.
«После обработки наложите на рану марлевый тампон (ни в коем случае не используйте вату!), не сдавливайте поверхность, закрепите бинтом или пластырем. И сразу в обязательном порядке обратитесь к врачу! Не стоит думать, что если собака привита – опасности нет. В слюне животного содержится множество бактерий, которые любую укушенную рану делают первично инфицированной», — отметил специалист.
Как правило, человек обращается в травмпункт, где проводится первичная обработка раны, назначается профилактическая вакцинация от бешенства и столбняка. Однако учитывая срок давности укуса, врач может перенаправить обратившегося к хирургу — для дальнейшего наблюдения и определения тактики лечения.
«Самая главная опасность при уличных ранах: от гвоздя, осколка битого стекла, куска ржавой проволоки или арматуры – это столбняк. Поскольку инородный предмет входит глубоко в мягкие ткани, а потом удаляется, оставляя небольшую полость. Та моментально закрывается, а внутри создается анаэробная среда, в которой возбудитель (столбнячная палочка Clostridium tetani) будет быстро и беспрепятственно размножаться. Поэтому практически во всех случаях пострадавшему обязательно нужна прививка от столбняка (противостолбнячный анатоксин», – подчеркнул Гоев.
Однако перед обращением к врачу человеку может потребоваться первая помощь. Специалист рассказал, что в первую очередь необходимо обработать кожный покров вокруг раны антисептиком (желательно спиртовым). При подобных травмах повреждаются подкожные сосуды, из-за чего нередко наблюдаются кровотечения. Для того, чтобы остановить кровь, необходимо место раны прижать марлевой салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода. Чаще всего этого достаточно для того, чтобы остановить кровотечение. Следующим шагом будет промывание раны 3% раствором Н2О2 (перекиси водорода). После чего рану необходимо осушить и наложить на нее марлевую повязку с раствором антисептика.
«В настоящее время рекомендуется использовать растворы йодофоров, такие как Бетадин, Браунодин, Йодопирон (конечно, при отсутствии аллергической реакции на йод. Если есть аллергия, то эти препараты можно заменить на Мирамистин или Хлоргексидина биглюконат). Оказав первую помощь, сразу обратитесь в травмпункт, где рана будет повторно осмотрена. Из нее необходимо удалить инородные тела (это могут быть осколки, опилки, железная стружка) и повторно ее обработать», – сообщил врач.
При оперативном обращении к врачу назначение антибактериальных препаратов не требуется (их назначение будет зависеть от степени загрязнения и выраженности местного воспаления), пациентам назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и местное лечение. При этом дальнейшему наблюдению врача пренебрегать не следует.
Нередко в парках и лесополосах можно встретить ежей. Некоторые из них могут коснуться кожи человека иголками или укусить зубами. Врач рассказал, что ежи могут являться переносчиками различных инфекционных заболеваний таких, как: желтая лихорадка, сальмонеллез, лептоспироз и даже бешенство. Самый распространенный путь передачи инфекции от ежа человеку – укус. А учитывая, что ежи по своей природе - хищники, укусить они могут при любом контакте.
«Именно поэтому подходить близко, а тем более брать на руки и забирать домой ежей категорически не рекомендуется. Если вас укусил этот "милый зверек", по возможности безопасно поймайте животное, чтобы отвезти к ветеринару для исключения у него бешенства. Необходимо обработать рану от укуса раствором антисептика (например, хлоргексидина или мирамистина) и незамедлительно обратиться к врачу», – заключил Александр Гоев.
Через уколы иголками инфекции от ежей не передаются. Иголки являются защитой от хищников. Интересный факт: ежи накалывают на свои иголки яблоки не для того, чтобы ими полакомиться. Это способ бороться с паразитами, которые могут заводиться у ежей. В яблоках содержатся определенные вещества, которые этому способствуют. С той же целью ежи иногда носят на своих иголках и окурки, ведь никотин убивает некоторых паразитов.
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