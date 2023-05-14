Как решают проблему с задолженностью по алиментам в России

Первые результаты ужесточения уголовной ответственности за неполную выплату алиментов появятся уже во второй половине 2023 года. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов в ходе XI Петербургского международного юридического форума.
Сейчас законодательно исключена лазейка, когда человек, имея долг в 1 млн рублей, платил по 3 тысячи рублей в месяц и привлечь его к ответственности было очень сложно. Кроме того, Минюст России предложил создать публичный открытый реестр должников по алиментным обязательствам.
Вместе с тем, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что ранее был принят закон о приостановке исполнительных производств в отношении мобилизованных и добровольцев, однако приостановка не коснется дел по уплате алиментов и обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Ольга Учаева рассказала о механизме, который действует сейчас. По словам эксперта, если отец ребенка отказался платить алименты, главное — не тратить время на уговоры, не просить и не настаивать. Нужно сразу подать в суд заявление на выдачу судебного приказа о взыскании с отца алиментов на ребенка, причем сделать это вне зависимости от того, в браке родители или нет. Главное, чтобы отец был вписан в качестве родителя в свидетельство о рождении ребенка. Если ребенку менее трех лет и родители состоят в браке, то алименты положены и ребенку, и матери. А вот если отца нет в свидетельстве о рождении, нужно вначале подавать в суд на установление отцовства и уже в рамках данного заявления взыскивать алименты. По сумме на одного ребенка положена одна четвертая дохода отца. На двух детей – одна третья, на трех и более – половина. Если официального регулярного дохода у отца нет (отец ИП или самозанятый), то алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, рассчитанной исходя из прожиточного минимума по региону. Так, иногда взыскивается половина минимума, иногда один, а иногда и два и более – это зависит от подтвержденных матерью расходов на ребенка и доходов отца по 2НДФЛ).
«Если после судебного решения отец не платит алименты, судебный акт поступает к судебным приставам-исполнителям, начинает расти долг по алиментам. За злостных неплательщиков сейчас взялись, к ним применяются такие меры, как лишение водительских прав, запрет на выезд за пределы РФ, арест имущества, вплоть до уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда)», — отметила Ольга Учаева.
Кроме того, она добавила, что, если место жительства ребенка в судебном порядке будет определено с отцом, то и взыскивать алименты будут с матери ребенка, как с отдельно проживающего родителя.
Также адвокат напомнила, что в каждом конкретном случае много нюансов, и рассматривать их нужно отдельно.
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