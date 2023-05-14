Как решают проблему с задолженностью по алиментам в России

Адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Ольга Учаева рассказала о механизме, который действует сейчас. По словам эксперта, если отец ребенка отказался платить алименты, главное — не тратить время на уговоры, не просить и не настаивать. Нужно сразу подать в суд заявление на выдачу судебного приказа о взыскании с отца алиментов на ребенка, причем сделать это вне зависимости от того, в браке родители или нет. Главное, чтобы отец был вписан в качестве родителя в свидетельство о рождении ребенка. Если ребенку менее трех лет и родители состоят в браке, то алименты положены и ребенку, и матери. А вот если отца нет в свидетельстве о рождении, нужно вначале подавать в суд на установление отцовства и уже в рамках данного заявления взыскивать алименты. По сумме на одного ребенка положена одна четвертая дохода отца. На двух детей – одна третья, на трех и более – половина. Если официального регулярного дохода у отца нет (отец ИП или самозанятый), то алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, рассчитанной исходя из прожиточного минимума по региону. Так, иногда взыскивается половина минимума, иногда один, а иногда и два и более – это зависит от подтвержденных матерью расходов на ребенка и доходов отца по 2НДФЛ).