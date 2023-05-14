На маркетплейсах вырос спрос на связанные с сериалом «Уэнсдей» вещи

Специалисты сервиса Moneyplace проанализировали спрос на товары, связанные с американским сериалом «Уэнсдей». На маркетплейсах Ozon и Wildberries стали чаще покупать данную атрибутику.
Выводы аналитиков основаны на статистике с января по апрель 2023 года. В категории «Сериал» на Wildberries оборот увеличился на 52%. Наиболее популярным у пользователей стал проект «Уэнсдей». Рост продаж вещей с персонажами сериала составил 315%.
В категории «Уэнсдей» на Ozon количество продаж увеличилось с 27 до 750 единиц в месяц. По данным специалистов, чаще всего пользователи искали платье главной героини.
Первый сезон сериала «Уэнсдей» показали на стриминговом сервисе Netflix. Как сообщают иностранные СМИ, вторая часть, наиболее вероятно, будет доступна на другой площадке – Amazon Prime Video.