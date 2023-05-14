На маркетплейсах вырос спрос на связанные с сериалом «Уэнсдей» вещи

Выводы аналитиков основаны на статистике с января по апрель 2023 года. В категории «Сериал» на Wildberries оборот увеличился на 52%. Наиболее популярным у пользователей стал проект «Уэнсдей». Рост продаж вещей с персонажами сериала составил 315%.