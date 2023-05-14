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Ученые выяснили, что прием стероидов отрицательно влияет на качество жизни

Общество
Ученые выяснили, что прием стероидов отрицательно влияет на качество жизни

Ученые из Копенгагенской университетской больницы обнаружили, что люди, которые принимали анаболические стероиды для увеличение мышечной массы, в долгосрочной перспективе страдают от депрессии, утомления и низкого уровня тестостерона. Результаты исследования представили на 25-м Европейском эндокринологическом конгрессе в Стамбуле.

Для эксперимента ученые собрали анкеты и образцы крови для измерения уровня тестостерона у мужчин от 18 до 50 лет. Из них 89 активно пользуются анаболическими стероидами, 61 принимали их ранее, а 30 никогда не употребляли.

Результаты показали, что у бывших потребителей стероидов более низкий уровень тестостерона в отличии от тех, кто никогда их не принимал. Также мужчины, которые пользовались анаболиками, чаще жаловались на ухудшение состояние жизни, что проявлялось повышенной усталости, недовольстве социальными связями и отсутствии эмоционального благополучия.

Ученые, основываясь на исследовании, предполагают, что утомление и ухудшение качества жизни сохраняется годами после прекращения использования анаболиков, и может быть вызвано симптомом отмены. Депрессия и низкая жизненная мотивация начинается практически сразу после использования стероидов.

Ранее исследователи из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке и Медицинской школы Икан на горе Синай разработали мРНК-вакцину, предназначенную для борьбы с наиболее агрессивной формой рака поджелудочной железы. В ходе экспериментов ученые продемонстрировали активацию работы иммунных Т-клеток, которые специфичны к новообразованию поджелудочной железы.
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