Ученые выяснили, что прием стероидов отрицательно влияет на качество жизни

Результаты показали, что у бывших потребителей стероидов более низкий уровень тестостерона в отличии от тех, кто никогда их не принимал. Также мужчины, которые пользовались анаболиками, чаще жаловались на ухудшение состояние жизни, что проявлялось повышенной усталости, недовольстве социальными связями и отсутствии эмоционального благополучия.