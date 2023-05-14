Ученые выяснили, что прием стероидов отрицательно влияет на качество жизни

Ученые из Копенгагенской университетской больницы обнаружили, что люди, которые принимали анаболические стероиды для увеличение мышечной массы, в долгосрочной перспективе страдают от депрессии, утомления и низкого уровня тестостерона. Результаты исследования представили на 25-м Европейском эндокринологическом конгрессе в Стамбуле.
Для эксперимента ученые собрали анкеты и образцы крови для измерения уровня тестостерона у мужчин от 18 до 50 лет. Из них 89 активно пользуются анаболическими стероидами, 61 принимали их ранее, а 30 никогда не употребляли.
Результаты показали, что у бывших потребителей стероидов более низкий уровень тестостерона в отличии от тех, кто никогда их не принимал. Также мужчины, которые пользовались анаболиками, чаще жаловались на ухудшение состояние жизни, что проявлялось повышенной усталости, недовольстве социальными связями и отсутствии эмоционального благополучия.
Ученые, основываясь на исследовании, предполагают, что утомление и ухудшение качества жизни сохраняется годами после прекращения использования анаболиков, и может быть вызвано симптомом отмены. Депрессия и низкая жизненная мотивация начинается практически сразу после использования стероидов.
Ранее исследователи из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке и Медицинской школы Икан на горе Синай разработали мРНК-вакцину, предназначенную для борьбы с наиболее агрессивной формой рака поджелудочной железы. В ходе экспериментов ученые продемонстрировали активацию работы иммунных Т-клеток, которые специфичны к новообразованию поджелудочной железы.