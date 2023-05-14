Президент Украины Зеленский прибыл в штаб-квартиру минобороны Германии

Он ранее встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В Ватикане с Зеленским беседовал папа римский Франциск. По итогам переговоров с Мелони президент Украины объявил о решениях по защите неба государства.