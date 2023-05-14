Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Украины Зеленский прибыл в штаб-квартиру минобороны Германии

Политика
Президент Украины Зеленский прибыл в штаб-квартиру минобороны Германии

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в министерство обороны ФРГ в ходе своего визита в Германию. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

У главы киевского режима запланированы переговоры в президентом республики Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Затем Зеленский отправится в Аахен, где, как утверждает издание, ему решили вручить Международную премию имени Карла Великого.

Он ранее встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В Ватикане с Зеленским беседовал папа римский Франциск. По итогам переговоров с Мелони президент Украины объявил о решениях по защите неба государства.
зеленский президент украины штаб-квартира минобороны германии
Военкоры ФАН