Ученые успешно протестировали лечение двигательных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона

Сотрудники Университета Северной Каролины провели успешное тестирование лечения нарушений движения у пациентов, которые страдают болезнью Паркинсона. Результаты исследования опубликовало издание New England Journal of Medicine.
Ученые воздействовали на глубинную область мозга, называемую бледным шаром, сфокусированным ультразвуком. Это минимальное инвазивное вмешательство, которое не предполагает разрезов или вскрытия черепной коробки. Процедура контролируется МРТ, чтобы медики могли достоверно определить место в мозге, которое требует коррекции. Во время врачебного вмешательства ультразвуковые волны разрушают неисправные мозговые цепи внутри органа.
В исследовании участвовали 69 пациентов, около 70% участников получили положительный эффект. 39 пациентов продолжали замечать значительные улучшения спустя три месяца после процедуры. Лечение благотворно отразилось на способности двигаться и уменьшило нежелательную дрожи и неподатливость мышц, которые характерны для заболевания. О сохраняющемся эффекте сообщили 30 участников из тех, кто пришел на контрольное обследование через год.
Ученые считают, что эта процедура может быть особенно полезна для пациентов, которые не могут или не хотят получать глубокую стимуляцию мозга — хирургическое вмешательство, при котором электроды имплантируются глубоко в мозг для достижения тех же целей по смягчению симптомов.
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