Ученые успешно протестировали лечение двигательных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона

Ученые считают, что эта процедура может быть особенно полезна для пациентов, которые не могут или не хотят получать глубокую стимуляцию мозга — хирургическое вмешательство, при котором электроды имплантируются глубоко в мозг для достижения тех же целей по смягчению симптомов.