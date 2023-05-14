SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Space X успешно стартовала с новой партией из 56 мини-спутников для орбитальной группировки глобальной сети интернета Starlink. Об этом сообщили в самой компании.
Запуск осуществлялся с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 1:03 по местному времени. Примерно через час ракета-носитель должна была вывести все спутники на орбиту.
Пуск стал 85-м с 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-м в текущем году. Всего было выведено 4,4 тысячи аппаратов, около 400 из них сошли с орбиты.
Отмечается, что первая многоразовая ступень ракеты применялась уже в 11-й раз. Предположительно, через 8,5 минут она приземлилась на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions.
Ранее астрофизики из Британского университета Саутгемптона зафиксировали мощнейший в истории вселенной космический взрыв. Размер вспышки в 100 раз превышал размер солнечной системы.