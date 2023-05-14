В Харькове после взрывов получил повреждения объект транспортной инфраструктуры

Объект транспортной инфраструктуры в Харькове получил повреждения после взрывов. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.
Инцидент произошел в Новобаварском районе в воскресенье. Не уточняется, о каком объекте идет речь.
13 мая на всей территории Украине сработала воздушная тревога. Ранее сообщалось, что пострадали транспортное предприятие и объект критической инфраструктуры в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Накануне на границе РФ с Харьковской областью заметили около ста иностранных наемников. Военнослужащие, выступающие на стороне Украины, общались преимущественно на английском языке.