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Доктор Масуда объяснил, какой продукт считается лучшим для омоложения сосудов

Общество
Доктор Масуда объяснил, какой продукт считается лучшим для омоложения сосудов

Затвердение кровеносных сосудов — атеросклероз, — зачастую приводит к проблемам с сердцем и цереброваскулярным заболеваниям. Как снизить риск развития недуга, рассказал доктор Дайсаку Масуда.

Инфаркты, инсульты и стенокардия чреваты сокращением продолжительности жизни, предупредил специалист. Среди факторов риска он выделил лишний вес, курение, отсутствие физической активности, регулярные скачки давления, повышенный сахар, злоупотребление молоком и сырами.

По словам доктора, лучший продукт для омоложения кровеносных сосудов — рыба, причем в консервированном виде. Например, скумбрия, сардины или лосось.

Благодаря этому продукту можно обеспечить приток ненасыщенных жирных кислот в организм, активизирующих «хороший» холестерин. Он и стабилизирует поврежденные клетки сосудов, пишет Yahoo News Japan.

Отказ от сахара может повлиять на внешность человека. Детали раскрыла врач-диетолог Ирина Писарева.
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