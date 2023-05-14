Минфин предложил разрешить проводить внеплановые проверки ювелирных компаний

Минфин РФ предложил меры по борьбе с фальсификацией ювелирной продукции. В ведомстве считают, что следует разрешить внеплановые проверки предприятий отрасли, продукция которых ранее изымалась во время оперативно-розыскных мероприятий.
Действующий в России с 2022 года мораторий на проверки ювелирных компаний стал причиной отмены множества проверок, сообщается в проекте постановления ведомства.
«В 2022 году в связи с мораторием Федеральная пробирная палата была вынуждена отменить проведение 126 плановых проверок. Кроме того, по 83 проверкам дела об административных правонарушениях возбуждены не были», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.
Мораторий препятствует к привлечению к ответственности даже в случае выявления фальшивой продукции, подчеркнули в Минфине. При этом специалисты считают, что при усилении контроля часть компаний отрасли может уйти в тень. Такое мнение изданию высказал эксперт «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков.
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