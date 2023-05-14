Минфин предложил разрешить проводить внеплановые проверки ювелирных компаний

Мораторий препятствует к привлечению к ответственности даже в случае выявления фальшивой продукции, подчеркнули в Минфине. При этом специалисты считают, что при усилении контроля часть компаний отрасли может уйти в тень. Такое мнение изданию высказал эксперт «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков.