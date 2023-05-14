Американские ученые создали мРНК-вакцину для борьбы с агрессивной формой рака поджелудочной железы

Ученые из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке и Медицинской школы Икан на горе Синай при поддержке немецкой компании BioNTech разработали мРНК-вакцину, предназначенную для борьбы с наиболее агрессивной формой рака поджелудочной железы. Об этом говорится в материале британского журнала Nature.
В ходе экспериментов ученые продемонстрировали активацию работы иммунных Т-клеток, которые специфичны к новообразованию поджелудочной железы. Для достижения такого результата применялись индивидуально разработанные мРНК-вакцины.
Эксперты подчеркнули, что данный способ основывается на принципе иммунотерапии. Ученые с помощью данного подхода лечения смогли добиться от иммунной системы борьбы с раковыми клетками путем идентификации патогенных белков на поверхности новообразований.
Сообщается, что эксперимент проходил на 16 добровольцах. У половины из них наблюдался значительный иммунный ответ Т-клеток. Кроме того, спустя полтора года ни у одного из участников исследования не было признаков рецидива рака.
Незадолго до этого открытия ученые разработали гидрогель, способный бороться с опухолью головного мозга и предотвращать его повторное появление. Препарат показал высокую эффективность и стопроцентную выживаемость в экспериментах с мышами.