В Москве снесут торговый центр рядом с метро «Южная»

Торговый центр планируют снести в Южном административном округе Москве, а на его месте построить жилой комплекс. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на группу компаний «Основа».
Речь идет о торговом центре «Южный», который находится на Кировоградской улице рядом со станцией метро «Южная». Объект был продан ГК «Основа» из-за неликвидности в 2022 году.
Теперь на его месте планируется построить более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, 50 тысяч из которых жилая зона. Остальное будет выделено под строительство досугово-развлекательного комплекса и помещений социального назначения.
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