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ВСУ выпустили 26 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой

Происшествия
ВСУ выпустили 26 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские военные выпустили 26 артиллерийских снарядов по Донецку и Ясиноватой. Об этом в Telegram сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Обстрелы велись снарядами натовского калибром 155 миллиметров. В 06:30 по Ясиноватой выпустили восемь снарядов, в 07:20 — еще десять. Атака велась со стороны населенного пункта Ласточкино.

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка в 07:25. Обстрел шел со стороны Галицыновки. Всего было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, которые поставили Украине США.

Ранее СЦКК сообщил о повреждениях после атаки на село Республика в ДНР. Один из снарядов попал по дому культуры. Пострадали сельская администрация, школа, некоторые магазины и машины.
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