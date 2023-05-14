ВСУ выпустили 26 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские военные выпустили 26 артиллерийских снарядов по Донецку и Ясиноватой. Об этом в Telegram сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Обстрелы велись снарядами натовского калибром 155 миллиметров. В 06:30 по Ясиноватой выпустили восемь снарядов, в 07:20 — еще десять. Атака велась со стороны населенного пункта Ласточкино.
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка в 07:25. Обстрел шел со стороны Галицыновки. Всего было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, которые поставили Украине США.
Ранее СЦКК сообщил о повреждениях после атаки на село Республика в ДНР. Один из снарядов попал по дому культуры. Пострадали сельская администрация, школа, некоторые магазины и машины.