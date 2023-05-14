В Кемерово благополучно завершились поиски пропавшей в начале мая школьницы

Вечером 13 мая пропавшую обнаружили на остановке общественного транспорта в Кемерове. В настоящее время полиция выясняет, где все это время скрывалась девушка. Известно, что никаких противозаконных действий в отношении беглянки не совершалось. Ее передали опекуну.