В Кемерово благополучно завершились поиски пропавшей в начале мая школьницы

В Кемеровской области на остановке общественного транспорта нашли живой 17-летнюю школьницу, которая пропала 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Об исчезновении девушки заявила ее 36-летняя мать. Она сообщила правоохранительным органам, что дочь вышла из дома и бесследно исчезла. Старшеклассницу неделю искали волонтеры и полицейские, в соседние регионы была разослана ориентировка с ее приметами.
Вечером 13 мая пропавшую обнаружили на остановке общественного транспорта в Кемерове. В настоящее время полиция выясняет, где все это время скрывалась девушка. Известно, что никаких противозаконных действий в отношении беглянки не совершалось. Ее передали опекуну.
Ранее в Петергофе нашли тело студентки СПбГУ, которая пропала в декабре 2022 года.