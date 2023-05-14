В Петербурге детская больница перестала принимать больных из-за карантина по кори

Сообщение о прекращении госпитализации появилось 13 мая на официальной странице медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте». Согласно публикации, распоряжение о приостановке приема больных было отдано Роспотребнадзором. Ограничения будут действовать с 13 мая до нового распоряжения, указано в сообщении.