Financial Times: G7 и Евросоюз намерены запретить «перезапуск» российских трубопроводов

Энергетический кризис привел к росту уровня смертности в Европе. Об этом ранее сообщило издание The Economist со ссылкой на данные статистики европейских государств. Журналисты проанализировали показатели смертности 27 стран ЕС (за исключением Мальты и Кипра), а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии.