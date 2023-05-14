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Financial Times: G7 и Евросоюз намерены запретить «перезапуск» российских трубопроводов

Экономика
Financial Times: G7 и Евросоюз намерены запретить «перезапуск» российских трубопроводов

Страны «Группы семи» (G7) и Евросоюза хотят ввести запрет на поставки трубопроводного газа из России по направлениям, где они были сокращены, пишет издание Financial Times.

Прогнозируется, что рестрикции могут распространиться по экспорт ресурса в Германию и Польшу. Их целью зарубежные журналисты назвали попытку «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем».

Государства-участники G7 и ЕС также намерены предотвратить повторное возобновление работы ранее закрытых трубопроводных путей. Решения по этим вопросам планируется принять на саммите, который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме, говорится в материале.

Энергетический кризис привел к росту уровня смертности в Европе. Об этом ранее сообщило издание The Economist со ссылкой на данные статистики европейских государств. Журналисты проанализировали показатели смертности 27 стран ЕС (за исключением Мальты и Кипра), а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии.
российские трубопроводы ЕС g7
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