Financial Times: G7 и Евросоюз намерены запретить «перезапуск» российских трубопроводов

Страны «Группы семи» (G7) и Евросоюза хотят ввести запрет на поставки трубопроводного газа из России по направлениям, где они были сокращены, пишет издание Financial Times.
Прогнозируется, что рестрикции могут распространиться по экспорт ресурса в Германию и Польшу. Их целью зарубежные журналисты назвали попытку «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем».
Государства-участники G7 и ЕС также намерены предотвратить повторное возобновление работы ранее закрытых трубопроводных путей. Решения по этим вопросам планируется принять на саммите, который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме, говорится в материале.
Энергетический кризис привел к росту уровня смертности в Европе. Об этом ранее сообщило издание The Economist со ссылкой на данные статистики европейских государств. Журналисты проанализировали показатели смертности 27 стран ЕС (за исключением Мальты и Кипра), а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии.