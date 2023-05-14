Пять пострадавших и погибший: Пьяный автомобилист влетел в припаркованную машину в Омске

УМВД России по Омской области сообщает, что около 01:30 по местному времени, пьяный водитель автомобиля Honda 1977 года рождения не справился с управлением и влетел в припаркованную на обочине машину марки Nissan.
Автомобиль, в который врезался нетрезвый водитель перевернулся. Сообщается об одном погибшем пассажире Nissan. Он, в момент аварии, вышел из машины. Пять участников ДТП были госпитализированы.
Виновник аварии, по сообщению полиции, находился в нетрезвом виде, но от медицинского освидетельствования отказался. Начата проверка инцидента. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе следствия.
Ранее стало известно, что в Приморье мотоциклист разбился вместе со своей пассажиркой.