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Пять пострадавших и погибший: Пьяный автомобилист влетел в припаркованную машину в Омске

Происшествия
Пять пострадавших и погибший: Пьяный автомобилист влетел в припаркованную машину в Омске

УМВД России по Омской области сообщает, что около 01:30 по местному времени, пьяный водитель автомобиля Honda 1977 года рождения не справился с управлением и влетел в припаркованную на обочине машину марки Nissan.

Автомобиль, в который врезался нетрезвый водитель перевернулся. Сообщается об одном погибшем пассажире Nissan. Он, в момент аварии, вышел из машины. Пять участников ДТП были госпитализированы.

Виновник аварии, по сообщению полиции, находился в нетрезвом виде, но от медицинского освидетельствования отказался. Начата проверка инцидента. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе следствия.

Ранее стало известно, что в Приморье мотоциклист разбился вместе со своей пассажиркой.
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