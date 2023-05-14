Власти заблокировали дороги и поставили спецназ возле избирательного участка в Стамбуле ради Эрдогана

Один из избирательных пунктов в Турции охраняется спецназом и патрулируется полицейскими в связи с предстоящим прибытием президента страны Реджеп Тайип Эрдогана.
Сегодня, 14 мая, в Турции проходят выборы президента и избираются депутаты парламента. В связи с этим все избирательные участки ввели ряд ограничений для безопасности граждан.
Возле избирательного пункта, где будет голосовать действующий президент Реджеп Эрдоган, дежурят бойцы спецназа и сотрудники полиции в штатском. Последние досматривают вещи избирателей и журналистов, пришедших на избирательный участок. Также на дороге возле него стоят заграждения, которые блокируют проезд машин, информируют «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что на всех избирательных участках был введен запрет на использование мобильных телефонов и камер для видеозаписи в кабинках для голосования. Перед тем, как начать выбирать, избиратель должен оставить свой телефон, затем войти в кабинку, проголосовать и только после этого он имеет право забрать свой телефон. За нарушение этого запрета полагается штраф.