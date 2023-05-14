Власти заблокировали дороги и поставили спецназ возле избирательного участка в Стамбуле ради Эрдогана

Ранее сообщалось, что на всех избирательных участках был введен запрет на использование мобильных телефонов и камер для видеозаписи в кабинках для голосования. Перед тем, как начать выбирать, избиратель должен оставить свой телефон, затем войти в кабинку, проголосовать и только после этого он имеет право забрать свой телефон. За нарушение этого запрета полагается штраф.