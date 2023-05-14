Крым инициирует аннулирование решения о передаче региона Украине в 1954 году

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил о намерении президиума местного законодательного органа инициировать рассмотрение вопроса об отмене решения 1954 года о передаче региона от РСФСР в состав УССР.
Константинов отметил, что соответствующая инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании президиума республиканского парламента. Политик добавил, что детальной проработкой вопроса займется научный совет по правотворчеству при председателе госсовета Республики Крым, – пишут «РИА Новости».
Ранее сообщалось о старте президентских и парламентских выборов в Турции. Граждане страны изберут главу государства на ближайшие пять лет, а также выберут депутатов в 600-местный законодательный орган.