Жители Турции будут оштрафованы за использование телефона во время голосования на выборах

Сегодня, 14 мая, в Турции начались президентские выборы, где главными кандидатами являются действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган и глава оппозиции Кемаль Кылычдароглу. При начале голосования всех избирателей предупредили о том, что они не имеют права пользоваться мобильными телефонами или средствами видеозаписи в кабине для голосования.