Жители Турции будут оштрафованы за использование телефона во время голосования на выборах

В Турции избиратели не могут пользоваться телефонами во время выборов президента страны.
Сегодня, 14 мая, в Турции начались президентские выборы, где главными кандидатами являются действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган и глава оппозиции Кемаль Кылычдароглу. При начале голосования всех избирателей предупредили о том, что они не имеют права пользоваться мобильными телефонами или средствами видеозаписи в кабине для голосования.
Все избиратели должны оставить свои телефоны перед тем, как войти в кабинку, а после окончания процедуры голосования – забрать. За нарушение этого правила предусмотрен штраф, информирует местное издание Hürriyet.
Ранее сообщалось, что сегодня избиратели должны будут проголосовать за кандидата в президенты, а также за депутатов парламента, чьи выборы совпали с датой президентского голосования.