В Уссурийске мужчина избил и ослепил бездомную собаку

Пса местные жители всегда прикармливали и не замечали за ним дурного характера. Он ласковый и добрый, никогда не бросался на людей. Человека, который его избил никто так и не нашел, но зоозащитница не сдается, и надеется написать на него заявление за жестокое обращение с животными.