В Уссурийске мужчина избил и ослепил бездомную собаку

Жители одного из домов в Уссурийске проснулись среди ночи из-за дикого воя. Оказалось, что неизвестный мужчина жестоко избивал бродячую собаку, которую подкармливали местные.
Как сообщает сайт KP.RU, собаку избили настолько сильно, что у нее был выбит глаз. Из-за инфекции она и до этого не могла видеть одним глазом, а теперь и вовсе ослепла.
«Пес в клинике, это мальчик, и теперь ему нужен особый уход, ведь он ослеп», - заявила зоозащитница Анна Родина, изучавшая это дело.
Пса местные жители всегда прикармливали и не замечали за ним дурного характера. Он ласковый и добрый, никогда не бросался на людей. Человека, который его избил никто так и не нашел, но зоозащитница не сдается, и надеется написать на него заявление за жестокое обращение с животными.
«Это в легком случае для него», - резюмировала и пригрозила обидчику пса Анна.
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