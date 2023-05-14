Граждане Турции 14 мая выбирают президента и парламент страны

Выборы президента и законодательного собрания стартовали в Турции. Избирательные участки уже открылись и будут осуществлять работу до пяти часов вечера по московскому времени. Об этом пишут «РИА Новости».
Граждане Турции сегодня решают судьбу своего государства – именно от них зависит, кто будет править страной в следующие пять лет. Также турки изберут депутатов в 600-местный законодательный орган.
Ранее сообщалось о старте выборов в Гагаузской автономии. Избирательные участки открылись в 07:00 по московскому времени, жители могут проголосовать до девяти часов вечера. Новоизбранный глава региона также автоматически станет членом правительства.