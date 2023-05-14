Адвокат Душаева рассказала, какие медицинские услуги россияне могут получать бесплатно по закону

Пациенты имеют право на обезболивание и получение детальной информации о своем диагнозе и процессе лечения. Вакцинация не может быть причиной для ограничения прав на обучение или трудоустройство, но может быть обязательной для определенных специальностей и при исключительных эпидемиологических обстоятельствах.