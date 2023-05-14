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Адвокат Душаева рассказала, какие медицинские услуги россияне могут получать бесплатно по закону

Общество
Адвокат Душаева рассказала, какие медицинские услуги россияне могут получать бесплатно по закону

Адвокат Анастасия Душаева напомнила какие медицинские услуги граждане России могут получить бесплатно согласно законодательству. Издание «Известия» опубликовало этот список.

Пациенты могут получать медицинскую помощь в районе фактического пребывания, подав заявление в подходящую поликлинику и предоставив полис, СНИЛС и паспорт. Каждые три года гражданин может пройти диспансеризацию за счет государственного бюджета и получить оплачиваемый выходной на работе.

Медицинские заведения должны отвечать ряду требований, включая соблюдение чистоты, дезинфекцию, предоставление качественного питания и проверенных лекарств.

Пациенты имеют право на обезболивание и получение детальной информации о своем диагнозе и процессе лечения. Вакцинация не может быть причиной для ограничения прав на обучение или трудоустройство, но может быть обязательной для определенных специальностей и при исключительных эпидемиологических обстоятельствах.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что списание штрафов с сотрудников является нарушением трудового законодательства. Работодатель может прибегать только к замечаниям, выговорам и увольнениям.
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