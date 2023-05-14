Сын-шизофреник перепутал родного отца с роботом и жестоко убил

24-летний Джермейн Томас, проживающий в городе Вулвергемптон (Великобритания), напал на своего 62-летнего отца Берриса Томаса с ножом и забил до смерти, перепутав с роботом.
Как сообщает сайт РЕН-ТВ, убийца страдал от шизофрении и в день происшествия попросил у отца денег на такси. Мужчина отказал, это заставило Джермейна подумать, что тело его отца захватил робот. Он нанес более десяти ударов ножом в лицо пенсионеру. От полученных травм тот скончался. Убийцу отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
Сообщается, что преступление произошло еще в июле 2021 года, но приговор смогли вынести лишь сейчас.
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