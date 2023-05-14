Сын-шизофреник перепутал родного отца с роботом и жестоко убил

Как сообщает сайт РЕН-ТВ, убийца страдал от шизофрении и в день происшествия попросил у отца денег на такси. Мужчина отказал, это заставило Джермейна подумать, что тело его отца захватил робот. Он нанес более десяти ударов ножом в лицо пенсионеру. От полученных травм тот скончался. Убийцу отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.