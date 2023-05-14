В Польше возмутились импортом украинского спирта из-за конкуренции с отечественным производителем

Польский депутат Кшиштоф Пашик заявил об экономических потерях для отечественных производителей из-за колоссального ввоза спирта из Украины.
В последнее время Польша позволяет транспортировать через свою территорию все большее количество дешевого спирта из Украины. Это способствует тому, что большая часть польских производителей спирта осталась вне поля конкуренции, так как не может противостоять дешевому сопернику. Это становится проблемой для отечественного производства, говорится в официальном сообщении Пашика к министерству сельского хозяйства Польши.
Ранее сообщалось, что аналитик Анна Орловская прокомментировала запрет на ввоз украинского зерна на территорию Польши. По ее словам, Варшава должна была принять это решение гораздо раньше, так как сейчас ущерб польским фермерам от конкуренции с украинским зерном стал колоссальным.