В Польше возмутились импортом украинского спирта из-за конкуренции с отечественным производителем

В последнее время Польша позволяет транспортировать через свою территорию все большее количество дешевого спирта из Украины. Это способствует тому, что большая часть польских производителей спирта осталась вне поля конкуренции, так как не может противостоять дешевому сопернику. Это становится проблемой для отечественного производства, говорится в официальном сообщении Пашика к министерству сельского хозяйства Польши.