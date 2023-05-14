Эксперт Закарян назвал способы защиты телефона от прослушки

Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал как узнать о том, что вас прослушивают. Советы эксперта опубликовало издание «Известия».
Закарян заявил, что внезапное включение экрана телефона может свидетельствовать о его прослушке. Он рекомендует проверить устройство антивирусными программами и использовать команды для обнаружения несанкционированной отправки информации.
Например, на iOS и Android можно ввести команду #21# и нажать вызов. Если система не обнаруживает подозрительной активности, то оснований для опасений нет. Еще одна команда для IOS - #62# - позволяет узнать о переадресации на телефоне.
Закарян отметил, что постоянная пересылка информации может привести к быстрому разряду аккумулятора и даже перегреву устройства. Он также советует обратить внимание на расход мобильного трафика, так как значительный рост объема может свидетельствовать о проблеме.
Ранее СМИ сообщили, что мессенджер WhatsApp* на Android включает микрофон и ведет прослушку в фоновом режиме. Это было подтверждено компанией Google.
*принадлежит компании Meta✱, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму