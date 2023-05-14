Британские ученые осознали угрозы от стремительного развития искусственного интеллекта

Британский ученый Стюарт Рассел рассказал об угрозах стремительного развития искусственного интеллекта. Эксперт сообщил, что изначально люди до конца не понимали цели создания ИИ, однако теперь получили от него столько, сколько и не ожидали.
Рассел предупредил, что ситуация, при которой искусственный интеллект может начать сопротивляться попыткам его контролировать со стороны человека, вполне реальна. Ученый призвал прекратить дальнейшее совершенствование ИИ пока возможность им управлять еще существует.
Исследователь подчеркнул, что в решении сверхсложных задач, таких как климатические проблемы, искусственный интеллект может принять фатальное решение – избавиться от человеческой цивилизации. Рассел добавил, что люди стремятся выстроить ИИ так, чтобы он повторял человеческое поведение, а учитывая тот факт, что некоторые могут совершать страшные поступки, такие намерения вполне возможно приведут к катастрофе, – пишет The Times.
Ранее сообщалось, что в Индии начались испытания передовой вакцины от онкологии поджелудочной железы. Препарат вводится пациентам после прохождения ими процедур хирургического удаления опухоли и химиотерапии.