Британские ученые осознали угрозы от стремительного развития искусственного интеллекта

Исследователь подчеркнул, что в решении сверхсложных задач, таких как климатические проблемы, искусственный интеллект может принять фатальное решение – избавиться от человеческой цивилизации. Рассел добавил, что люди стремятся выстроить ИИ так, чтобы он повторял человеческое поведение, а учитывая тот факт, что некоторые могут совершать страшные поступки, такие намерения вполне возможно приведут к катастрофе, – пишет The Times.