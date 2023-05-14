Женщину, находящуюся в розыске, поймали после ответа на пост полиции о ее собственных поисках

В Лас-Вегасе полицейские поймали девушку, находящуюся в розыске. Помог им в этом ее ответ на пост полиции в соцсетях.
Как сообщает сайт РЕН-ТВ, обвиняемую по имени Марион Рейес уже семь раз ловили на вождении в алкогольном опьянении. После восьмого на нее надели специальный браслет, передающий данные о местонахождении носителя.
Сообщается, что девушка срезала устройство и убежала. Из-за этого полицейские написали пост, в котором просили помочь в поисках преступницы. Она зачем-то решила ответить полиции прямо в комментариях, на что получила приглашение прийти в отделение и все решить.
Сейчас девушку задержали. Она все-таки явилась в департамент на следующий день.
Ранее стало известно, что Елену Блиновскую предупредили сообщением о предстоящем задержании.