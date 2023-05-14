RMC Sport : Фанаты ПСЖ больше не хотят видеть нападающего Лионеля Месси

В субботу, 13 мая, ПСЖ встретился с «Аяччо» (5:0) в рамках французской лиги. Этот матч стал первым для Месси после того, как руководство клуба отменило свое решение о дисквалификации нападающего на две недели. Штаб ПСЖ смог простить игрока за его несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию. Однако фанаты «парижан» этого забывать не хотят.