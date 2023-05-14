RMC Sport : Фанаты ПСЖ больше не хотят видеть нападающего Лионеля Месси

Болельщики «Пари Сен-Жермен» не захотели видеть нападающего Лионеля Месси на поле во время матча чемпионата Франции против клуба «Аяччо».
В субботу, 13 мая, ПСЖ встретился с «Аяччо» (5:0) в рамках французской лиги. Этот матч стал первым для Месси после того, как руководство клуба отменило свое решение о дисквалификации нападающего на две недели. Штаб ПСЖ смог простить игрока за его несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию. Однако фанаты «парижан» этого забывать не хотят.
Поэтому перед началом матча они освистали Месси, но горячо поприветствовали его коллегу по команде нападающего Киллиана Мбаппе, информирует RMC Sport. Последний забил во время встречи с «Аяччо» два мяча.
Ранее сообщалось, что Месси был признан худшим игроком матча. По оценке издания Goal аргентинец заслужил только четыре из десяти возможных баллов за игру. Это аргументировано отсутствием каких-либо результативных действий от нападающего.