В Гагаузии ответили на нападки Кишинева по вопросу выборов

Центризбирком Гагаузской автономии ответил на претензии правоохранительных органов Молдавии, связанные с возможными нарушениями в ходе первого тура выборов главы региона. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
ЦИК Молдавии и генеральный инспекторат полиции МВД республики заметили, что в финансовых отчетах кандидатов на пост главы автономии были указаны разовые пожертвования наличными свыше 11,5 тысяч леев (645 долларов), что, по их мнению, нарушает республиканский кодекс о выборах.
Однако Центризбирком Гагаузии заявил, что местное законодательство не ограничивает физических лиц в пожертвованиях только одной среднемесячной заработной платой, как предписывает ЦИК Молдавии. В соответствии с положениями избирательной комиссии автономии, физические лица могут пожертвовать не более шести средних ежемесячных зарплат, что составляет 45 378 леев (2257 долларов).
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила русский язык в провале партии власти на выборах в Гагаузии. Она заявила, что местные жители не понимают румынского, а местные СМИ функционируют только на русском.