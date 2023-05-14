В Гагаузии ответили на нападки Кишинева по вопросу выборов

Однако Центризбирком Гагаузии заявил, что местное законодательство не ограничивает физических лиц в пожертвованиях только одной среднемесячной заработной платой, как предписывает ЦИК Молдавии. В соответствии с положениями избирательной комиссии автономии, физические лица могут пожертвовать не более шести средних ежемесячных зарплат, что составляет 45 378 леев (2257 долларов).