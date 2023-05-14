В НИЦЭМ имени Гамалеи хотят создать новую систему с акутальными вакцинами

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо создать систему для каталогизации актуальных вакцин против COVID-19. Об этом сообщил РЕН-ТВ.
Новая система, по словам Гинцбурга, необходима для мониторинга актуальных штаммов ковида и выявления новых антигенов. Отдельно сообщается о необходимости вести статистику с успешными и нет случаями работы вакцины.
Такая система, по мнению Гинцбурга, даст ученым возможность понять, необходимо ли разрабатывать новую вакцину или достаточно старой. По схожей системе сейчас работает список препаратов от гриппа.
Ранее Александр Гинцбург заявил о том, что в России всех надо вакцинировать от кори во избежание массового иммунодефицита и смертей.