Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подвергся критике в Интернете после того, как заявил, что Киев намерен «освободить» Крым и сделает это в ближайшее время.
Многие пользователи Twitter* сошлись во мнении, что Украина намерена «освободить» Крым, несмотря на то, что он уже давно принадлежит России и его граждане сами за это проголосовали. Также комментаторы заявили, что Киев ужасен в своем желании присвоить полуостров против воли живущих там граждан.
«Нацистский бандит», - написал один из пользователей в ответ Мельнику на его слова о Крыме.
Раннее сообщалось, что пользователи Сети обвинили президента Украины Владимира Зеленского в попытках предотвратить мирные переговоры с Россией после того, как он посетил Италию с дипломатическим визитом касательно военных преступлений Москвы.
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