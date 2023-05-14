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«Нацистский бандит»: В Сети высказались о намерениях замглавы МИД Украины Андрея Мельника присвоить Крым

Общество
«Нацистский бандит»: В Сети высказались о намерениях замглавы МИД Украины Андрея Мельника присвоить Крым

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подвергся критике в Интернете после того, как заявил, что Киев намерен «освободить» Крым и сделает это в ближайшее время.

Многие пользователи Twitter* сошлись во мнении, что Украина намерена «освободить» Крым, несмотря на то, что он уже давно принадлежит России и его граждане сами за это проголосовали. Также комментаторы заявили, что Киев ужасен в своем желании присвоить полуостров против воли живущих там граждан.

«Нацистский бандит», - написал один из пользователей в ответ Мельнику на его слова о Крыме.

Раннее сообщалось, что пользователи Сети обвинили президента Украины Владимира Зеленского в попытках предотвратить мирные переговоры с Россией после того, как он посетил Италию с дипломатическим визитом касательно военных преступлений Москвы.

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