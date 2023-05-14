«Нацистский бандит»: В Сети высказались о намерениях замглавы МИД Украины Андрея Мельника присвоить Крым

Многие пользователи Twitter* сошлись во мнении, что Украина намерена «освободить» Крым, несмотря на то, что он уже давно принадлежит России и его граждане сами за это проголосовали. Также комментаторы заявили, что Киев ужасен в своем желании присвоить полуостров против воли живущих там граждан.