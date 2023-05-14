В алтайском заповеднике спасли одинокого медвежонка: ему помогут и отпустят на волю

Представители Алтайского заповедника сообщили о пополнении в рядах местных обитателей. Маленький медвежонок остался без матери, пришел в район одной из местных туристических баз и два дня просидел на дереве от страха.
Теперь работники комплекса получили новую задачу – им предстоит вырастить крепкого медведя, способного самостоятельно жить в дикой природе. Взращивание зверя будет происходить без приручения, чтобы животное сохранило собственные природные инстинкты для выживания в биосреде.
Ранее сообщалось, что исследователи установили причины, по которым обезьяны часто крутятся и кувыркаются. Эти действия по цели сходны с поведением людей в детстве – приматы получают удовольствие от стимуляции чувства вращения, человеческой аналогией этому является увлеченность ребенка аттракционами и каруселями.