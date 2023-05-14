В алтайском заповеднике спасли одинокого медвежонка: ему помогут и отпустят на волю

Ранее сообщалось, что исследователи установили причины, по которым обезьяны часто крутятся и кувыркаются. Эти действия по цели сходны с поведением людей в детстве – приматы получают удовольствие от стимуляции чувства вращения, человеческой аналогией этому является увлеченность ребенка аттракционами и каруселями.