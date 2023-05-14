Обозреватель «Царьграда» Пронько призвал угомонить ретивых чиновников налогом для «слуг народа»

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько высказал идею нового налога для «слуг народа», чтобы угомонить ретивых чиновников, предлагающих ввести новые сборы. Об этом сообщает издание «Царьград».
Пронько отметил, что появилась новая порода политических деятелей – «провокаторы-хайпожоры, которые вбрасывают в информационное поле свой бред». Он упомянул инициативу одного депутата, который предложил ввести в России «налог на развлечения».
Пронько в ответ предложил ввести налог на «бред, который периодически исходит из кабинетов власти». Он опасается, что народ будет платить налоги за каждый чих, и задается риторическим вопросом: «На чем еще чиновники захотят обобрать народ?».
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что подготовил инициативу о сборе в 1% от каждого счета в кафе, ресторане или ночном клубе. Он назвал это налогом на развлечения.