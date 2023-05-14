Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РПЦ обвинила Украину и Запад в разрушении жизни детей после трансгендерности

Общество
РПЦ обвинила Украину и Запад в разрушении жизни детей после трансгендерности

Заместитель главы Синодального отдела российской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе рассказал о том, как Украина и союзные ей западные государства разрушают жизни тысяч детей.

Многие западные страны практикуют процесс смены пола для малолетних детей. Их кормят специальными гормональными таблетками для того, чтобы остановить половое созревание и повлиять на гендерную идентичность, что приводит к невозможности завести семью в будущем.

Подобной стерилизацией страны Запада и Украина, которая намерена реализовать такую же практику, калечат жизни детей, информирует телеканал «Россия 24».

Ранее сообщалось, что ряд клиник в Миннисоте (США) решили проводить процедуры по смене пола для детей с 14 лет. Таким образом любой ребенок в данном возрасте сможет получить в этих больницах гормональные таблетки для смены пола.
трансгендеры запад Украина дети
Военкоры ФАН