15-летняя девочка в Новосибирске забеременела одновременно со своей многодетной мамой

В Новосибирской области в Маслянинском районе 15-летняя девочка забеременела от своего 21-летнего парня, одновременно вместе со своей многодетной мамой. Об это сообщает сайт издания KP.RU.
Девочка познакомилась с отцом своего ребенка в соцсетях и успела встретиться с ним два месяца. Потом, парень пришел вместе со своими родителями и девочкой к ее маме, просить руки и сердца.
«Они с дочкой признались, что она беременна. Я, конечно, в шоке была», - заявляет мама девочки.
21-летний возлюбленный пообещал не бросать девочку и жениться. Не понравилась эта история только в ПДН, после чего жениха несовершеннолетней вызвали в суд и приговорили к 220 часам общественных работ.
Самым удивительным было то, что через три месяца после того как забеременела дочь, забеременела и мама.
«У нас многодетная семья и этот ребенок будет у меня пятым», - заявила женщина.
Судьбу с женихом девочки они говорят, что не могут предсказать, но ребенка бросать не собираются в любом случае.
Ранее в Крыму женщину признали виновной в убийстве новорожденного ребенка.